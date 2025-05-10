انتهاء محادثات واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية

وغادرت مواكب سيارات سوداء اللون الفيلا الفاخرة الخاصة بالسفير السويسري لدى في جنيف قبل حلول الليل.وأكد دبلوماسيون من الجانبين أيضا إجراء المحادثات.ورفع الرئيس الأميركي الشهر الماضي الرسوم الأميركية على إلى 145 % وردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية بنسبة 125 %.ويوم الجمعة، أشار قبل بدء المحادثات إلى أن قد تخفض الرسوم المفروضة على الصين، حيث ذكر في منشور عبر موقع "تروث سوشال" أن "رسوما بنسبة 80 % تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى (وزير الأمريكي سكوت بيسينت )".وأشارت ، مديرة البرنامج الصيني في ، إلى أن هذه أول مرة يجري فيها هي محادثات مع بيسينت. وتشككت في تمخض اجتماع جنيف عن أي نتائج مهمة.وأضافت أن "أفضل سيناريو هو أن يوافق الطرفان على خفض التصعيد بشأن (...) الرسوم الجمركية في نفس الوقت"، مضيفة أن مجرد الخفض البسيط سيبعث بإشارة إيجابية، "لا يمكن أن ي يقتصر الأمر على الكلمات.