مقاولو البصرة يطالبون بالتحقيق بقضايا فساد في دائرة الضمان الاجتماعي

وعبرالاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، "عن استيائه البالغ من التلكؤ الإداري والفني المستمر في دائرة الضمان الاجتماعي بمحافظة "، محذرًا "من الأضرار الجسيمة التي لحقت بشركات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركات المقاولات العاملة في المحافظة".وتابع، أن "المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل الدائرة تحوّلت إلى عائق رئيسي أمام إنجاز المعاملات، لا سيما فيما يخص إصدار سلامة الموقف للشركات"، مشيرًا إلى أن "المعالجات تستغرق ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر دون مبرر قانوني أو إداري، الأمر الذي ألحق خسائر مالية جسيمة وأفقد الشركات فرصًا اقتصادية مهمة".وأضاف، أن "الاتحاد تلقى مؤشرات خطيرة على وجود شبهات فساد إداري في الدائرة، تتعلق بتعمد تعطيل المعاملات وتحويلها إلى مكاتب محددة مقابل مبالغ مالية".وشدد على أن "المنصة بصيغتها الحالية لم تسهم سوى في تعقيد الإجراءات، ووصَفها بأنها باتت أداة للابتزاز بدلًا من تسهيل العمل، حيث تُنجز معاملات من يدفع بشكل سريع، فيما تواجه الشركات الأخرى عراقيل غير مبررة، ما يدل على وجود نوايا متعمدة لاستنزافها".