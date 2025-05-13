أثناء وجود ترامب بالسعودية.. إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل

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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه "اعترض" صاروخاً أطلق من ، بالتزامن مع وجود الرئيس الأمريكي في .



وأشار إلى "اعتراض الصاروخ"، دون مزيد من التفاصيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن "صاروخاً أطلق من باتجاه ، وتم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات".وأشار إلى "اعتراض الصاروخ"، دون مزيد من التفاصيل.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في أثناء اعتراض صاروخ من اليمن".

وجاء ذلك بينما كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن أوضاع المنطقة خلال الأمريكي في .