كشف تفاصيل زلزال اليونان.. ما تأثيره على هذه الدول؟

وأضاف نمر، "قوة الهزة وعمقها لم يؤديا الى كسر قاع البحر المتوسط ودفع المياه من الأسفل، وبالتالي لم يتبعها تسونامي".وأشار إلى أن "نقطة ارتكاز الهزة تبعد عن حوالي 800 كلم، مما يجعل من تأثيرها على التركيبات الزلزالية البعيدة عنها شبه معدوم".وتابع نمر، "هنا يجدر التذكير أنه على رواد في أي مكان حول العالم، عند شعورهم بهزة أرضية، عليهم وقف السباحة وترك الشاطئ فوراً والتوجه الى أماكن عالية نسبياً، تحوطاً من حصول تسونامي، الى حين معرفة المزيد عن الهزة وقوتها وموقعها".وكان قد أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، في وقت سابق اليوم، بأن زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجات ضرب جزيرة " " اليوم الأربعاء، وكان على عمق 83 كيلومترًا.في غضون ذلك، شعر السكان في عدة مدن عربية بهزات أرضية نتيجة للزلزال، حيث تم تسجيل هزتين قصيرتين في العاصمة بيروت، بينما رُصدت هزة خفيفة في القاهرة، وشعر بها أيضًا سكان المناطق الساحلية في شمال مصر.