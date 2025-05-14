"محادثات إسطنبول".. بوتين لن يحضر وزيلينسكي "في الطائرة"

وأكد ، في مرسوم نُشر على الموقع الرسمي للكرملين، تشكيل الوفد الروسي المشارك، والذي يضم مستشاره ، ونائب ، بالإضافة إلى الجنرال إيجور كوستيوكوف، المخابرات الرئيسية في جهاز الاستخبارات العسكرية، وهي أسماء سبق أن شاركت في مفاوضات عام 2022 التي أعقبت بداية الحرب على أوكرانيا.وفي وقت لاحق، أعلن الكرملين رسميا أن بوتين لن يحضر جلسات المفاوضات شخصيا، مؤكدا ثقته الكاملة بالوفد المفاوض.في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوكراني كبير رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس "في طريقه إلى العاصمة التركية "، للمشاركة المباشرة في المحادثات.وقال المصدر: "نحن في الطريق"، في إشارة إلى جدية كييف في هذه الجولة.من جهته، أكد مسؤول أميركي أن لن يسافر إلى للمشاركة في المحادثات بين وأوكرانيا المقررة في إسطنبول الخميس.بدلا من ذلك، سيمثل وزير الخارجية ومبعوثون آخرون، منهم ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ، في هذه المحادثات.وكان قد أعرب سابقا عن استعداده لحضور المحادثات بشرط مشاركة الرئيس الروسي ، غير أن بوتين قرر عدم الحضور.