بعد التوقف لمدة أسبوع.. مطار صنعاء يستقبل أول رحلة

وقال مدير المطار خالد الشايف في تغريدات على منصة "إكس": " استقبل أول رحلة بعد إعادة تأهيله من جراء استهدافه من قبل العدو الصهيوني".وأوضح الشايف أنه من المقرر إقلاع وهبوط 10 رحلات، الخميس، بعد أن أصبح المطار جاهزا لاستقبال الرحلات.وكان المسؤول قد صرح في وقت سابق، أن "الفرق الفنية استكملت إعادة تأهيل مدرج وصالات المطار، بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء غارات العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل كامل".وأكد الشايف أن "الرحلات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية ستستأنف عملها بالطائرة الوحيدة المتبقية، وسيتم تسيير أكثر من رحلة خلال اليوم".وشنت الأسبوع الماضي سلسلة غارات جوية على ، استهدف بعضها ، مما تسبب بخروجه الكامل عن الخدمة، بعد أن دُمر العديد من منشآته ومبانيه و3 طائرات مدنية.كما شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت محطات الكهرباء ومصنعي أسمنت عمران وباجل، فضلا عن استهداف ميناءي ورأس ، مخلفة أضرارا مادية ومدنية كبيرة.ونفذت إسرائيل هذا الهجوم بعد هجوم صاروخي شنته حركة الحوثيون قبلها بيومين، استهدف محيط قرب تل أبيب.