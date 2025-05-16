ترامب: سأعود إلى واشنطن لأرى حفيدي

وقال خلال حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في ، الجمعة: "عندما أغادر دولة الإمارات سأعود إلى لأرى حفيدي"، مؤكدا أن "الطفل بصحة جيدة الآن".والخميس ولد الحفيد لترامب، حسبما أعلنت ابنته تيفاني.وكتبت على منصة "إكس": "مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".وتعد تيفاني، الحاصلة على شهادة في القانون، الابنة الوحيدة لترامب من زوجته الثانية ، وكانت قد تزوجت من عام 2022.ويحمل بولس أصولا لبنانية، وولد في ولاية الأميركية عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تدير عائلته الثرية مجموعة من الاستثمارات الكبرى.والتحق بمدرسة أميركية دولية في لاغوس، ثم انتقل إلى لدراسة والتمويل، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هذا المجال.