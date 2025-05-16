سيحمل الجنسية العربية.. ابنة ترامب تستقبل مولودها الأول

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أعلنت ، ابنة الرئيس الأميركي المتزوجة من رجل الأعمال اللبناني الأصل " بولس" ولادة ابنها.

وكتبت الأم لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكساندر بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".



يشار إلى أن ، الحاصلة على شهادة في القانون، هي ابنة من زوجته الثانية . وهي متزوجة من رجل الأعمال الأميركي ذو الأصول .