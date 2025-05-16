الخارجية الإيرانية تحسمها: تخصيب اليورانيوم "لا رجعة فيه"

وكتب الإيرانية للشؤون القانونية والدولية غريب أبادي، على منصة إكس، ردًا على أحد مستخدمي بالقول إن أطراف المفاوضات تعلم جيدًا أن "لن تتنازل أبدًا عن الإنجازات التي حققتها".وأضاف أبادي: "التخصيب هو خطنا الأحمر ولا رجعة عنه، كما أنه لا يجوز قبول أي وقف للتخصيب".وبحسب الوكالة، فإن منشور أبادي جاء ردًا على أحد المستخدمين الذي نشر على شبكة إكس يقول: "أستاذ غريب أبادي، لا تقبل بوقف التخصيب بأي حال من الأحوال ولأي فترة من الزمن، واعلموا أن ليست وفية لمثل هذه الوعود".وكان قال إن "تخصيب اليورانيوم إنجاز ثمين للشعب الإيراني ولا يمكن التفاوض عليه".