بعيداً عن روسيا.. سوريا تتجه نحو الإمارات لطباعة عملتها

وقالت 3 مصادر لـ"رويترز"، إن الأوراق النقدية ستطبع بتصميم جديد، مع إزالة صورة الرئيس السوري السابق من بعض فئات الليرة السورية.وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في الإمارات وألمانيا في وقت سابق من العام الجاري، واكتسبت الجهود زخما بعد أن خفف بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي.ويحاول حكام الجدد التحرك بسرعة لتجديد اقتصاد متعثر، بعد 13 عاما من الحرب، وقد تفاقم الوضع مؤخرا بسبب نقص الأوراق النقدية.