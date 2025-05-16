اليمن.. موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف تحت القصف الإسرائيلي

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، إن " الإسرائيلي بدأ بشن غارات تستهدف موانئ الصليف والحديدة ورأس ، بعد أن واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على ".وذكرت مصادر أمنية "إسرائيلية"، ان "سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في ".