إسرائيل تهدد: سنطارد عبد الملك الحوثي ونغتاله

وقال كاتس على منصة "إكس"، إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضرارا جسيمة بالموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن لا يزال مدمرا"، وفق قوله.وأضاف الوزير: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه فسيتلقون ضربات موجعة".وهدد كاتس باستهداف قادة الحوثيين "كما فعلنا مع ويحيى السنوار في ، ومع في ، ومع في ، سنطارد ونغتال في ".وكانت وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية، أفادت أن الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت 3 موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الغارات استهدفت موانئ رأس والحديدة والصليف، الواقعة في محافظة غربي اليمن.