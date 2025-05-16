أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية: المقر عاد لبغداد بعد 20 عاماً من الغياب.. دعوة للجامعات

وقال بن عمارة خلال حفل الافتتاح، "بعد عشرين عام من الغياب يعود مقر البحث العملي العربية الى "، مردفاً: "نشكر على ما بذلته من جهود في اعادة وتأهيل مقر الاتحاد وتشجيع التعاون العربي في مجال العلم والتنمية".وأشاد "بالحكومة العراقية لمساهمتها بقدر 50% من موازنة الاتحاد وتخصيص جوائز للبحوث الفائزة".وأضاف بن عمارة، "في بغداد العلم نفتح صفحة جديدة لأفاق تعاون واسعة بين المؤسسات العلمية العربية"، مجدداً الدعوة إلى "الجامعات العربية لمزيد من المشاركة والتنسيق".