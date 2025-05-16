وقال الخبير العسكري إن مهمة هي ضمان استمرار الصراع، لأنه لن يخرج من هذا الوضع حيا، كما أوضح قائلا: "لن يخرج حيا فلسانه طويل جدا وهو شاهد غير مرغوب فيه وبمجرد انتهاء القتال سيموت وهو يعلم ذلك، ليس سياسيا، بل حرفيا".ووفقا للخبير، يمكن لكل من القوى في أوكرانيا اليمينية أو القومية أو النازية، والأمريكيين أو البريطانيين التخلص من رئيس نظام عندما لا يعودون بحاجة إليه.وجرت في إسطنبول اليوم الجمعة أول محادثات مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ ثلاث سنوات.وصرح رئيس الوفد الروسي إلى إسطنبول بعد المحادثات بأن وكييف اتفقتا على تفاصيل مقترحاتهما لوقف إطلاق النار، كما أعلنتا عن تبادل واسع النطاق للأسرى "1000 مقابل 1000".وبدوره صرح عميروف رئيس الوفد الأوكراني، أنه سيعلن قريبا عن جدول أعمال الجولة المقبلة من المحادثات، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.يذكر أن الاجتماع الثلاثي بين موسكو وكييف وأنقرة استمر لأقل من ساعتين. كما عقدت وفود وأوكرانيا وتركيا محادثات منفصلة.