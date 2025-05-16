رغم مفاوضات إسطنبول.. بريطانيا تدعو لممارسة الضغط على روسيا "في كل الجبهات"

وقال هيل للصحفيين خلال اجتماع لوزراء دفاع مجموعة دول E5 (بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا) في : "يجب أن نضغط على بكل الوسائل الممكنة، مع الجمع بين الدعم العسكري لأوكرانيا بالشكل الذي نقدمه به، والضغط الدبلوماسي والاقتصادي".وفي اليوم السابق، أعلن مقر البريطانية في داونينغ ستريت أن قطاع الطاقة الروسي سيكون الهدف الرئيسي لعقوبات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة، "إذا لم توافق على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي قد اقترح سابقا على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 أيار.ولم يستبعد الرئيس أن تتمكن الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.كما صرح المتحدث باسم الكرملين أن روسيا مصممة على البحث الجاد عن سبل لتسوية سلمية طويلة الأمد. وفقا لكلماته، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وكانت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا متوقعة يوم الخميس. حيث وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول، لكن لم يتم أي اتصال بين ممثلي البلدين وقتها.وكما أفاد رئيس الوفد الروسي مساعد الرئيس بوتين ، فإن الوفد سينتظر الجانب الأوكراني صباح يوم الجمعة، والذي من المفترض أن يحضر للاجتماع. وأشار إلى أن روسيا مستعدة للعمل.وفي النصف الأول من يوم الجمعة، عُقد اجتماع بين وأوكرانيا وتركيا. وبدأت المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول بعد الساعة 13:30 بتوقيت .