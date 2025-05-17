الفرق بين زيارة ترامب وبايدن للسعودية.. البيت الأبيض يعيد إحياء جدل استقبال

وعرض الفيديو الذي تم نشره على منصة "إكس"، مشاهد من حفاوة الاستقبال التي حظي بها في مستهل جولته بالشرق الأوسط، والتي شملت والإمارات وقطر، دون أن يعلق سكافينو على المنشور.من جانبه، علق ترامب على زيارته لدول ، مستهجنا طريقة مصافحة بايدن لولي السعودي في زيارة سابقة، حيث قال: "سافر بايدن كل تلك المسافة إلى السعودية ليصافحهم بقبضة يده! هذا ليس ما يفضلونه. هم لا يرغبون في القبضة، بل يريدون المصافحة الطبيعية".وأضاف في حديثه مع الصحفيين: "أعتقد أنكم شاهدتم ما حدث البارحة، . لقد سلمت على عدد هائل من الأشخاص، أكثر مما يتخيله أحد. كان الحضور رائعين، لكنهم كانوا متلهفين للترحيب، لأن بلدنا لم يمنحهم سوى القبضة في السابق".وتابع: "أتذكرون مصافحة القبضة في السعودية؟ يقطع آلاف الأميال فقط ليعطيهم قبضة! هذا ليس ما يحتاجونه. هم يريدون المصافحة الحقيقية".يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وصل إلى السعودية صباح يوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، وفي مستهل جولة استمرت 4 أيام وشملت قطر والإمارات.