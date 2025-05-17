بالصور.. تمثال زوجة ترامب يختفي والشرطة تحقق

وتم الكشف عن التمثال وهو بحجم طبيعي في عام 2020 خلال ولاية الأولى بالقرب من سيفنيكا في وسط ، حيث ولدت "ميلانيا كنافس" في عام 1970.وقد حل التمثال محل تمثال خشبي تم إشعال النار به في وقت سابق من ذلك العام.وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألنكا درينيك رانغوس أمس الجمعة إنه تم إبلاغ الشرطة بسرقة التمثال يوم الثلاثاء.وأضافت أن "الشرطة تعمل على تعقب المسؤولين عن السرقة".وأفادت تقارير إعلامية سلوفينية بأنه "تم قطع التمثال البرونزي عند الكاحلين قبل سرقته".