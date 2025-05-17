السيد الخامنئي ردا على ترامب: أمريكا استخدمت القوة للإبادة وإسرائيل غدة سرطانية

وأشار السيد الخامنئي إلى أن "تصريح حول إمكانية استخدام القوة لتحقيق السلام والأمن كذبة واضحة"، مؤكدا أن "الإدارات الأمريكية استخدمت القوة لإبادة ودعمت عملاءها لإشعال الحروب".وتساءل: "متى استخدمت القوة لتحقيق السلام؟ بل استخدمت لإمداد الكيان الصهيوني بقنابل ثقيلة لإسقاطها على أطفال غزة والمستشفيات ومنازل المدنيين في وغيرها".وأضاف المرشد الإيراني أن "الرئيس الأمريكي يسعى إلى تقديم نموذج للدول العربية يفيد بأنها لن تصمد 10 أيام دون دعم ، محاولا إحياء هذا النموذج الفاشل".وأكد على أن "شعوب المنطقة قادرة على إجبار أمريكا على الرحيل، قائلا: "بهمة هذه الشعوب، لابد أن ترحل أمريكا من المنطقة، وسوف ترحل".كما وصف بأنها "مصدر الفساد والحروب والصراعات في المنطقة"، مشبها إياها بـ"الغدة السرطانية التي لا بد من استئصالها".