بالتزامن مع قمة بغداد.. بوتين يدعو إلى أول قمة روسية عربية في أكتوبر المقبل

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قوله في البيان "أنا واثق بأن أن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع بين بلداننا، وسيساعد في إيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".يأتي ذلك بعد جولة قام بها الرئيس الأميركي في منطقة الأسبوع الماضي واستغرقت 4 أيام.وقالت إنها أبرمت خلالها صفقات عدة، منها التزام باستثمار 600 مليار دولار في ومبيعات أسلحة بقيمة 142 مليار دولار للمملكة وشراكة في مجال مع الإمارات.