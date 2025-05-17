حاول الإفلات منها دون جدوى.. أردوغان يتمسّك بإصبع يد ماكرون 13 ثانية

ووفقا للفيديو فأن تمسك بالإصبع الأوسط ليد اليُسرى وبقي هكذا لمدة 13 ثانية، حيث حاول الرئيس الفرنسي الإفلات حتى تركه في النهاية.وجاءت هذه الحادثة خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا، حيث قال بعض الأتراك إن "هذا دليل هيمنة أردوغان على ماكرون".