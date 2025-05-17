حماس توجّه رسالة إلى القادة العرب المشاركة في القمة العربية ببغداد

وذكرت الحركة في بيان، "بينما تنعقد الرابعة والثلاثون اليوم في ، يتعرض قطاع لإحدى أبشع الهجمات الدموية، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين، مستهدفاً الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، وسط حصار خانق وانقطاع كامل للمساعدات".ويشهد شمال غزة تحديداً حملة إبادة ممنهجة، مع تصعيد القصف الجوي والمدفعي، ما مئات العائلات على النزوح القسري من أماكن سكناها هرباً من والقذائف، بحسب البيان.وأضافت إن "ما يجري هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم الذي يقف عاجزاً، بينما يُذبح أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان في القطاع المحاصر، وندعو القمة العربية لتحمل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار، وتنفيذ قرارات قمة القاضية بكسر الحصار وضمان إدخال المساعدات".كما طالبت الحركة، بـ"فرض عقوبات عربية ودولية عاجلة على الاحتلال الفاشي ومحاسبة قادته كمجرمي حرب"، داعية "شعوب العالم وقواه الحرة إلى تصعيد حملة تضامن عالمية عاجلة لكشف جرائم الاحتلال وفضح سياسة الإبادة والتجويع".