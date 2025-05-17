أردوغان: متواصلون مع بغداد وأربيل بشأن نزع أسلحة حزب العمال

وقال ، وفقا لنص تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا "نجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا".وأشار إلى أن "هناك خططا بشأن مشاركة إدارتي وأربيل في هذه العملية".وقال أعضاء في حزب وقادة أتراك يوم الاثنين الماضي، إن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد لأكثر من أربعة عقود.وكان زعيم الحزب قد دعا في شباط الماضي إلى نزع سلاح الحزب وحل نفسه، بينما أعلن الحزب في شهر مارس أن قواته ستتوقف عن أي أعمال مسلحة ما لم تتعرض لهجوم.