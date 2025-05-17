وزير الخارجية الموريتاني: نعول على تنظيم مجموعة استشارية عربية مشتركة لدراسة التحديات

وقال ولد مرزوك في كلمته في التنموية، وتابعتها ، إن " نهنئ على تسلم رئاسة القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدورة الخامسة"، مؤكدا على " ضرورة إقامة تكتل اقتصادي عربي لتفعيل وتسريع وتيرة التكامل والاندماج".وأضاف أنه" نعول على تنظيم مجموعة استشارية عربية مشتركة لدراسة التحديات، ووضع الحلول اللازمة"، لافتا الى أن" العلاقات الاقتصادية أقوى ما يعزز ترابط البلدان ويوحدها".