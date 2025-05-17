الحوثيون يعلنون استئناف العمل في مطار صنعاء

ونقلت قناة "المسيرة" عن نائب وزير النقل رئيس السياني قوله "نستأنف السبت الرحلات من وإلى بعد إعادة جاهزيته وتشغيله".وقال المسؤول الحوثي إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".جاء الإعلان عن استئناف العمل في غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على ، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الساحلية في غرب البلاد.وتعرض مطار العاصمة اليمنية حيث تقوم بتسيير رحلات محدودة بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها ، بين السادس والسابع من مايو لغارات إسرائيلية مكثفة، نفذت ردا على هجمات شنها الحوثيون ضد " ".