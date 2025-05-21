منظمات إنسانية: 14 ألف رضيع مهددون بالموت في غزة خلال يومين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الوصية
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن "القبة الذهبية": ستعتمد على تكنولوجيا فضائية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527105-638834180792052682.jpg
منظمات إنسانية: 14 ألف رضيع مهددون بالموت في غزة خلال يومين
دوليات
2025-05-21 | 05:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
188 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
حذرت منظمات إنسانية من أن سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها
إسرائيل
ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة قد تسفر عن وفاة نحو 14 ألف رضيع خلال اليومين المقبلين، ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافٍ.
ورغم ما أُعلن عن سماح
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بدخول 5 شاحنات إغاثة محملة بأغذية ومساعدات للأطفال إلى القطاع المحاصر، وصف خبراء هذه الخطوة بأنها مجرد "قطرة في بحر الاحتياج".
وقال مسؤول
الشؤون الإنسانية
في
الأمم المتحدة
، توم فليتشر، إن الكمية التي دخلت القطاع لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة، مضيفا أن غزة تشهد "مستويات مرتفعة جدا من سوء التغذية الحاد"، إذ يهدد الجوع ربع مليون إنسان يعانون من حرمان غذائي شديد.
وفي مقابلة مع محطة "
بي بي سي
"، أوضح فليتشر أن فرق الإغاثة تقدر احتمال وفاة 14 ألف رضيع خلال 48 ساعة في حال لم تصلهم مساعدات غذائية فورية.
كما بيّن أن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم أول أمس الاثنين -وهو عدد ضئيل مقارنة بـ600 شاحنة يومية كانت تدخل خلال فترات التهدئة- لم تصل إلى السكان بعد.
وأمس الثلاثاء، سمحت
إسرائيل
بدخول 100 شاحنة إضافية، لكن فليتشر عبّر عن مخاوف من نهب محتمل لهذه الشاحنات وسط حالة فوضى ويأس متزايدة في القطاع.
ويأتي ذلك في ظل حصار كامل على قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حيث نفدت مخزونات الغذاء لدى المنظمات الدولية بعد مرور 79 يوما من الحصار.
الموقف الأوروبي
من جهته، قال واسم مشتهى من منظمة أوكسفام إن "إسرائيل حرمت سكان غزة من الغذاء والماء والدواء، وتواصل قصفها العشوائي والوحشي"، مضيفا: "هناك مليونا إنسان على شفا المجاعة يعانون من الجوع والمرض والصدمة والتشريد".
واعتبر مشتهى أن السماح المحدود بدخول المساعدات لا يمثل تقدما حقيقيا، بل هو "تنازل ضيق" يعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وفي تطور سياسي لافت، أصدرت كل من
بريطانيا
وكندا وفرنسا بيانا مشتركا الاثنين أدانت فيه "المستوى غير المقبول من المعاناة البشرية" في غزة، مهددة بفرض عقوبات محددة على إسرائيل في حال استمر الحصار.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني
ديفيد
لامي أمام البرلمان تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، بينما صرح نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن
باريس
تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين
الاتحاد الأوروبي
وإسرائيل، قائلا: "العنف الأعمى والحصار المفروض على المساعدات حوّل غزة إلى مقبرة. يجب أن يتوقف هذا فورا… إنه انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية".
وتعد هذه المواقف الأوروبية خروجا عن الخطاب الغربي السائد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي اعتبر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة "دفاعا عن النفس".
ومع تزايد حجم الكارثة الإنسانية، ارتفعت أصوات منظمات حقوقية ونواب غربيين يطالبون بوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، التي تُواجه دعوى إبادة جماعية أمام
محكمة العدل
الدولية.
بدورها، أكدت مسؤولة السياسات في أوكسفام للأراضي الفلسطينية، بشرى الخالدي، أن المطلوب الآن هو: "فتح كل المعابر فورا لتأمين استجابة إنسانية شاملة وآمنة تحترم القانون الدولي".
كما شدّدت على أن "قافلة رمزية لا تمثل تقدما"، وأن "وقف القصف وتحقيق العدالة والمساءلة" يمثلان شرطين أساسيين لإنهاء المأساة المتصاعدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الصين تدعو لمنع كارثة إنسانية جديدة في غزة
03:46 | 2025-03-18
البابا يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
06:39 | 2025-05-21
استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
16:19 | 2025-05-18
أردوغان: حان الوقت لوضع حد للمأساة الإنسانية في غزة
04:48 | 2025-05-14
منظمات إنسانية
14 ألف رضيع مهددون بالموت في غزة خلال يومين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
محليات
37.32%
12:50 | 2025-05-20
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:50 | 2025-05-20
بعد رحلة الانتعاش.. الدولار يسجل هبوطاً جديداً
اقتصاد
24.17%
12:48 | 2025-05-19
بعد رحلة الانتعاش.. الدولار يسجل هبوطاً جديداً
12:48 | 2025-05-19
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
سياسة
20.15%
11:36 | 2025-05-20
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
11:36 | 2025-05-20
قصة "مذبحة ثانوية الكاظمية".. عبارة "يسقط صدام" تودي بـ632 شخصا للمجهول
محليات
18.36%
03:43 | 2025-05-20
قصة "مذبحة ثانوية الكاظمية".. عبارة "يسقط صدام" تودي بـ632 شخصا للمجهول
03:43 | 2025-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
اخترنا لك
الصمت مشاركة فعلية.. حماس: الاحتلال يضلل العالم بادعائه إدخال مساعدات لغزة
09:35 | 2025-05-21
مهندس صواريخ حزب الله.. من هو "برجي" المستهدف بغارة إسرائيل اليوم؟
09:31 | 2025-05-21
البابا يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
06:39 | 2025-05-21
امام محكمة بريطانية.. شركة شحن دولية تعترف بنقل النفط الإيراني بـ"أوراق عراقية"
05:26 | 2025-05-21
ماذا كشف الشرع عن "عملياته في العراق" خلال حديث مع سفير امريكي سابق؟
05:08 | 2025-05-21
رسميا.. إسبانيا تحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
04:35 | 2025-05-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.