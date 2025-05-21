مهندس صواريخ حزب الله.. من هو "برجي" المستهدف بغارة إسرائيل اليوم؟

جاء ذلك على لسان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا".وقال أدرعي إن الجيش هاجم في في وقت سابق اليوم وقضى على حسين نزيه برجي.ووفق المتحدث العسكري، كان برجي "يعتبر عنصر ذو خبرة مركزية في مجال إنتاج الوسائل القتالية في والذي عمل تحت والإنتاج في ".وتعددت مهام برجي بين: "مهندس ذو خبرة طويلة في الحزب، فيما تولى مسؤولية إنشاء بنى تحتية لإنتاج صواريخ أرض دقيقة.واعتبر أدرعي أن "أنشطة برجي شكّلت خرقا فاضحا لاتفاق التفاهمات بين ولبنان"، مشيرا إلى أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة كل تهديد على إسرائيل".