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بعد اعلان اصابته بالسرطان.. طبيب يكشف عن المدة المتبقية من عمر بايدن
دوليات
2025-05-21 | 12:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,161 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو الجمهوري في
الكونغرس
روني جاكسون
، عن المدة المتبقية للعيش أمام الرئيس الأمريكي
جو بايدن
، بعد تشخيص إصابته بسرطان عدواني.
وقال
جاكسون
: "هذا ليس تخصصي، لكنني تحدثت مع العديد من أطباء المسالك البولية منذ أن خرج الأمر للعلن، واتفق الجميع على أنه قد يعيش من 12 إلى 18 شهرا. آمل أن يكون هناك المزيد من الوقت، وأعتقد أنهم سيتمكنون من علاج هذا المرض بشكل فعال، وهو سيعيش سنوات عديدة أخرى. لكن حالة المرض متقدمة جدا."
ونقلت صحيفة "
نيويورك
تايمز" في 18 ايار عن المتحدث باسم بايدن أن الرئيس السابق شُخصت إصابته "بسرطان البروستات العدواني"، لكن المتحدث أشار إلى أن المرض "يستجيب للعلاج بشكل فعال".
وفي مقابلة مع صحيفة "
واشنطن
فري
بيكون
"، لفت جاكسون إلى أن "الوقت المتبقي لبايدن قد لا يكون طويلا".
وسبق أن افترض عالم الأورام إيزيكيل
إيمانويل
في مقابلة مع "
واشنطن بوست
"، أن الشكل العدواني لسرطان البروستات لدى بايدن"كان يتطور على الأرجح منذ بداية ولايته الرئاسية في 2021". وأشارت الصحيفة إلى أن "مثل هذه التصريحات أثارت موجة جديدة من الشكوك حول "إخفاء التشخيص"، خاصة بعد انتقاد التقرير الصادر عن طبيب
البيت الأبيض
في شباط 2024، والذي زعم أن صحة بايدن "بحالة جيدة" دون تسجيل أي مشاكل في البروستات".
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