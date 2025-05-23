ماذا يقصد ترامب برسمه الجديد؟

ويظهر الرسم المنشور صورة مزيفة لغلاف مجلة "تايم" الشهيرة، حيث كتب عليها " 2024" في إشارة إلى شعار حملته الانتخابية الأخيرة، ثم تحول النص ليصبح "ترامب إلى الأبد".وأثار المنشور تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تكهنات حول احتمالية ترشح ترامب لفترة رئاسية ثالثة، رغم أن والعشرين للدستور الأمريكي يمنع ذلك صراحة.وفي تصريحات سابقة لشبكة "إن بي سي"، لم يستبعد ترامب فكرة الترشح لولاية ثالثة، قائلا: "الكثيرون يريدون أن أفعل ذلك، لكن الطريق لا يزال طويلا".وأضاف أثناء حديثه عن تركيزه على المرحلة الحالية: "هناك طرق يمكن من خلالها تحقيق ذلك"، دون أن يوضح التفاصيل.