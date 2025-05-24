وفاة فنان هندي شهير تهز بوليوود

وصرّحت الممثلة ديبيشيخا ناغبال لموقع SCREEN بأنها كانت على تواصل دائم معه، وعبّرت عن صدمتها، ووصفت تجربة التصوير معه بأنها جميلة ولا تُنسى.وكتب شقيقه الأكبر راهول ديف بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "نعلن وفاة شقيقنا موكول ديف في نيودلهي، ترك ابنته سيا ديف، وسيبقى دائمًا في قلوبنا".وقال الفنان أجاي ديفجن، الذي شاركه فيلم Son of Sardaar: "لا أستوعب ما حدث.. كان يخفف الأعباء دائمًا".وكتب مانوج باجباي: "من الصعب التعبير.. كان فنانًا بروح أخوية وشغف كبير. أدعو بالسلام والقوة لعائلته ومحبيه".