تعيين قادة جدد لأجهزة الأمن السورية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من كثر حبي لك
من
04:00 PM
الى
04:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 51 طائرة أوكرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527536-638837858786131575.jpg
تعيين قادة جدد لأجهزة الأمن السورية
دوليات
2025-05-25 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية، اليوم الأحد، تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، ضمن هيكلية جديدة لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطا، برتب مختلفة بينهم عمداء وعقداء. وأعلنت تعيينهم على رأس
قيادة الأمن الداخلي
في 12 محافظة من أصل 14 في عموم
سوريا
.
ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم. لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف
هيئة تحرير الشام
.
ولم تشمل التعيينات محافظتي
الحسكة
(شمال شرق)، والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ
الإدارة الذاتية الكردية
، التي لم تتوصل دمشق معها بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها.
وفي بيان منفصل الأحد، أعلنت الوزارة كذلك تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشرا على سعي السلطات لتثبيت بنيتها الإدارية والأمنية.
وتعقب التعيينات إعلان
وزارة الداخلية
السورية، السبت، عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واجراءات عدة بينها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات مكلفة بملفات عدة بينها حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.
وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها الى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع
الأجهزة الأمنية
التابعة للحكم السابق.
وتتزامن التغييرات الأمنية مع تحولات متسارعة على الساحة السورية، خصوصا بعد رفع
الولايات المتحدة
رسميا العقوبات الاقتصادية، في خطوة قالت دمشق إنها "إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مجلس الأمن: على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي
12:59 | 2025-03-14
ترامب يدرس تعيين ميلر مستشاراً للأمن القومي الأمريكي
13:02 | 2025-05-02
تحديد موعد إطلاق استمارة تعيين ذوي المهن الطبية
03:18 | 2025-05-06
الصحة تلغي تعيين إحدى خريجي ذوي المهن الطبية دفعة 2024 (وثيقة)
07:36 | 2025-04-28
سوريا
أجهزة الأمن السورية
الداخلية السورية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
أمن
28.33%
05:59 | 2025-05-25
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
05:59 | 2025-05-25
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
25.85%
03:56 | 2025-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-05-24
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
رياضة
25.65%
08:25 | 2025-05-24
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
08:25 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
20.17%
02:54 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
02:54 | 2025-05-24
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
اخترنا لك
روسيا تعلن إسقاط 51 طائرة أوكرانية
14:37 | 2025-05-25
أمين عام حزب الله: متمسكون بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة
13:42 | 2025-05-25
طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي
12:52 | 2025-05-25
ألمانيا.. كشف تفاصيل تخص حادثة الطعن في هامبورغ
12:31 | 2025-05-25
ترامب يدافع عن قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب
12:15 | 2025-05-25
الجيش الروسي: بوتين تعرض لهجوم كاد ان يودي بحياته
10:10 | 2025-05-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.