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ترامب يدافع عن قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب
دوليات
2025-05-25 | 12:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
285 شوهد
دافع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في
جامعة هارفرد
، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا.
وكتب
ترامب
على منصته "تروث سوشال": "لماذا لا تعلن
جامعة هارفرد
أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك".
وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية"، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي
كريستي نويم
قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد.
لكن القاضية
أليسون
باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه.
ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على
جائزة
نوبل، والتي يتهمها بأنها
معقل
لما يسميه "أيديولوجيا اليقظة" ومعاداة السامية، على حد وصفه.
وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية.
وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.
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