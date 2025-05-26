توتر متصاعد.. ترامب يصف بوتين بـ "المجنون"

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال" أمس، إنه "كانت لدي دائماً علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي ، لكن شيئاً ما أصابه. لقد أصبح مجنوناً تماماً".وحذّر ترامب من أنه "قلت دائماً إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءاً منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، سيؤدي ذلك إلى سقوط ".كما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بأنه "لا يقدم أي خدمة لبلاده بالطريقة التي يتحدث بها"، معتبراً أن "كل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل، لا أحب ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".وفي وقت سابق، أعرب ترامب عن "استيائه" من بسبب الهجمات الروسية بالمسيرات على أوكرانيا، متهماً إياه بأنه "يقتل الكثير من الناس"، كما هدد بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتمكن الجانبان الروسي والأوكراني من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أنه "قطعاً" يفكر في زيادة العقوبات الأميركية على روسيا رداً على الضربات الأخيرة.