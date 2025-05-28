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"أديداس" تتعرض لهجوم إلكتروني
دوليات
2025-05-28 | 11:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
137 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أكدت شركة الملابس والأحذية الرياضية الألمانية "اديداس" تعرضها لهجوم إلكتروني نجح خلاله أشخاص غير مصرح لهم بالوصول إلى البيانات الشخصية للعملاء، الذين تواصلوا في السابق مع خدمة عملاء الشركة.
وتشمل المعلومات التي تمت سرقتها بشكل أساسي أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للعملاء.
إلا أن الشركة أوضحت أنه لم تتم سرقة أي كلمات مرور ولا بيانات بطاقات الائتمان ولا أي معلومات أخرى مرتبطة بأنظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء.
وفي التفاصيل، كشفت الشركة في بيان رسمي أن عملية الاختراق تمت من خلال شبكة شركة خارجية تساعد في دعم العملاء، لافتة إلى أنها "سارعت إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء الاختراق، فور اكتشاف الحادثة، وأطلقت تحقيقًا شاملًا بدعم من خبراء الأمن السيبراني".
كما أشارت إلى أنها "بدأت إخطار الأفراد المتضررين، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية".
ويأتي حادث اختراق بيانات أديداس في أعقاب موجة من الهجمات الإلكترونية على أكبر متاجر التجزئة، بما في ذلك ماركس آند
سبنسر
، وكوب، وهارودز.
وبينما رُبطت الهجمات الأخيرة بمجموعة القرصنة الناطقة باللغة
الإنجليزية
المعروفة باسم "سكاترد سبايدر، لا توجد حاليًّا أي مؤشرات على أن اختراق أديداس مرتبط بهذه المجموعة حتى الآن.
يشار إلى أنه على الرغم من الاختراق، لم تسجل أديداس أي اضطرابات تشغيلية، وتواصل الشركة تطبيق إجراءات أمنية مُعززة لحماية بيانات عملائها.
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