كم ستبلغ درجات الحرارة في موسم الحج؟.. الأرصاد السعودية تحذر

وأعلن للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن الطقس في المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر خلال موسم سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتراوح العظمى بين 40 و47 درجة مئوية، وفقًا للفترات الزمنية المختلفة خلال ذي .وبيّن المركز أن درجات الحرارة العظمى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 6 من شهر ذي الحجة ستتراوح بين 40 إلى 44 درجة مئوية، بينما تُسجّل الصغرى ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية.ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الرطوبة خلال هذه الأيام ما بين 15% و45%، فيما تصل سرعة الرياح إلى ما بين 25 و45 كيلومترًا في الساعة.أما خلال الفترة من 7 إلى 13 من ذي الحجة، فتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتتراوح بين 44 و47 درجة مئوية، بينما تسجّل الصغرى ما بين 28 إلى 32 درجة مئوية، مع زيادة محتملة في نسبة الرطوبة إلى ما بين 20% و60%، وتكون سرعة الرياح خلال هذه الأيام من 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة.درجات الحرارة في موسم الحجوفي ، توقّع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الفترة من 1 إلى 13 من ذي الحجة ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فستكون بين 10% و35%، وتصل سرعة الرياح إلى ما بين 20 و45 كيلومترًا في الساعة.وفي تصريح للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور ، أوضح أن الرياح ستكون في الغالب شمالية إلى شمالية غربية، مصحوبة بنشاط مثير للأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة. كما أشار إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، مع امتداد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة من 8 إلى 13 من ذي الحجة، وقد تترافق هذه السحب برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار.جاءت هذه التصريحات خلال زيارة ميدانية أجراها الدكتور اليوم لتفقّد جاهزية المركز الوطني للأرصاد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأكد خلال الجولة استعداد المركز الكامل لخدمة موسم الحج من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تشمل أحدث التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك دعمًا للجهات المعنية بخدمة الحجاج، ولضمان أعلى مستويات الدقة في متابعة وتحليل الظواهر الجوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسخير جميع الإمكانات لتيسير أداء المناسك.وتشمل خطة المركز الوطني للأرصاد لموسم الحج هذا العام مراقبة الحالة الجوية في مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى المنافذ والمطارات والطرق المؤدية إليها، باستخدام رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، تحت إشراف كوادر وطنية مدرّبة على أعلى مستوى.