كم ستبلغ درجات الحرارة في موسم الحج؟.. الأرصاد السعودية تحذر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عالم يتوقع "العودة عبر الزمن" بحلول 2029
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527897-638840531096945752.jpg
كم ستبلغ درجات الحرارة في موسم الحج؟.. الأرصاد السعودية تحذر
دوليات
2025-05-28 | 14:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
938 شوهد
حذر مركز الأرصاد في
السعودية
من الأجواءً
الحارة
في المشاعر
المقدسة
خلال موسم
الحج
لهذا العام، مع تسجيل درجات حرارة عظمى قد تصل إلى 47 درجة مئوية.
وأعلن
المركز الوطني
للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن الطقس في
مكة
المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر
المقدسة
خلال موسم
الحج
سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتراوح العظمى بين 40 و47 درجة مئوية، وفقًا للفترات الزمنية المختلفة خلال ذي
الحجة
.
وبيّن المركز أن درجات الحرارة العظمى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 6 من شهر ذي الحجة ستتراوح بين 40 إلى 44 درجة مئوية، بينما تُسجّل الصغرى ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الرطوبة خلال هذه الأيام ما بين 15% و45%، فيما تصل سرعة الرياح إلى ما بين 25 و45 كيلومترًا في الساعة.
أما خلال الفترة من 7 إلى 13 من ذي الحجة، فتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتتراوح بين 44 و47 درجة مئوية، بينما تسجّل الصغرى ما بين 28 إلى 32 درجة مئوية، مع زيادة محتملة في نسبة الرطوبة إلى ما بين 20% و60%، وتكون سرعة الرياح خلال هذه الأيام من 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة.
درجات الحرارة في موسم الحج
وفي
المدينة المنورة
، توقّع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الفترة من 1 إلى 13 من ذي الحجة ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فستكون بين 10% و35%، وتصل سرعة الرياح إلى ما بين 20 و45 كيلومترًا في الساعة.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور
أيمن غلام
، أوضح أن الرياح ستكون في الغالب شمالية إلى شمالية غربية، مصحوبة بنشاط مثير للأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة. كما أشار إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، مع امتداد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة من 8 إلى 13 من ذي الحجة، وقد تترافق هذه السحب برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة ميدانية أجراها الدكتور
غلام
اليوم لتفقّد جاهزية المركز الوطني للأرصاد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأكد خلال الجولة استعداد المركز الكامل لخدمة موسم الحج من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تشمل أحدث التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك دعمًا للجهات المعنية بخدمة الحجاج، ولضمان أعلى مستويات الدقة في متابعة وتحليل الظواهر الجوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسخير جميع الإمكانات لتيسير أداء المناسك.
وتشمل خطة المركز الوطني للأرصاد لموسم الحج هذا العام مراقبة الحالة الجوية في مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى المنافذ والمطارات والطرق المؤدية إليها، باستخدام رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، تحت إشراف كوادر وطنية مدرّبة على أعلى مستوى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العراق يمد السعودية بـ13 طناً من الأدوية استعداداً لموسم الحج
13:22 | 2025-05-02
تحذير من انتشار نبات سام جراء ارتفاع درجات الحرارة
09:26 | 2025-05-05
كم تبلغ كلفة هدية قطر لترامب؟
03:22 | 2025-05-24
تحذير سعودي من حملات الحج الوهمية
12:03 | 2025-05-17
السعودية
الحج
درجات الحرارة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
30.01%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
محليات
24.07%
12:33 | 2025-05-28
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
12:33 | 2025-05-28
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
اقتصاد
23.79%
03:51 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:51 | 2025-05-27
ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو
رياضة
22.14%
03:20 | 2025-05-27
ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو
03:20 | 2025-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
اخترنا لك
عالم يتوقع "العودة عبر الزمن" بحلول 2029
16:21 | 2025-05-28
أوروبا تعاقب فصائل ومسؤولين اثنين في سوريا
16:00 | 2025-05-28
زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب وهران الجزائرية
15:00 | 2025-05-28
من هو الدالاتي عرّاب المفاوضات السورية الإسرائيلية؟
13:51 | 2025-05-28
تقرير دولي: داعش يكثف هجماته وارتفاع اعدادها لـ130 هجمة خلال الأشهر الأربعة الأولى
13:34 | 2025-05-28
واشنطن بشأن الشرق الأوسط: نسعى لحل طويل الأمد للنزاع
13:30 | 2025-05-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.