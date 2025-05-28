زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب وهران الجزائرية

وحدد مركز الهزة بـ 26 كيلومترا مدينة أرزيو، الواقعة شرق ولاية وهران، وفق أسوشيتد برس.ولم تعلن السلطات تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وكان بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة المسيلة شرقي البلاد، أمس الثلاثاء، دون تسجيل خسائر.