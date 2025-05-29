الحوثيون يعلنون استهداف "اللد" وتوقف مباراة حضرها هرتسوغ

أعلنت حركة "أنصار الله" في (الحوثيون)، الخميس، عن استهداف "مطار اللد" بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث العسكري باسم ، "نفذنا عملية عسكرية استهدفت في منطقة المحتلة بصاروخ باليستي".

وأضاف "عمليتنا أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ".

ولفت المتحدث العسكري باسم أنصار الله، الى أن "عمليتنا أدت إلى وقف الملاحة في مطار اللد"، مؤكدا "عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على ورفع الحصار عنها".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرئيس الإسرائيلي عاد لمتابعة بعد نقله لمكان آمن جراء صاروخ ".

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية، "المباراة توقفت مرتين الأولى جراء إطلاق صاروخ من اليمن والثانية بسبب هتافات عنصرية".