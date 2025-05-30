السعودية: تسجيل إصابات بالإجهاد الحراري بين الحجاج

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة وهي حالياً في حالة مستقرة.وكما شددت على أن الفرق الصحية في جاهزية تامة للتعامل السريع مع مثل هذه الحالات، ضمن التزام المملكة بالحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.ويأتي ذلك ضمن حملة توعوية متعددة اللغات، وجهود ميدانية مكثفة تهدف إلى مواجهة مخاطر الحرارة الموسمية، في إطار استراتيجية صحية شاملة تضمن أداء المناسك بأمان وطمأنينة لملايين الحجاج من مختلف دول العالم.