في اول تعليق له.. بايدن يتحدث عن تفاصيل علاجه من السرطان

وقال بايدن في تصريحات صحفية "سأتمكن من التغلب على هذا المرض"، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".وكشف بايدن، البالغ من العمر 82 عاما، أنه بدأ العلاج على شكل حبة دواء لعلاج "نوع عدواني" من سرطان البروستات انتشر إلى عظامه.وقال بايدن في حوار مع شبكة "CNN" ومراسلين آخرين بعد إلقائه كلمة في حفل في ، بولاية : "حسنا، التشخيص ايجابي كما تعلمون، نحن نعمل على كل شيء، والأمور تسير على ما يرام. أشعر أنني بخير، الجميع متفائلون".وأضاف بايدن أنه سيتناول حبة دواء لمدة ستة أسابيع، قبل أن يبدأ برنامجا علاجيا آخر.وأشار إلى أنه يتلقى العلاج على يد جراح بارز تم تشخصيه بنفس النوع من قبل ثلاثة عقود.وقد طلبت CNN من مزيدا من التفاصيل حول نوع الأقراص التي يتناولها للعلاج.وقال بايدن: "من المتوقع أننا سنتمكن من التغلب على هذا المرض، إنه ليس في أي عضو، بل في الداخل في عظامي، قوية، ولم يخترقها. لذا، أشعر أنني بخير".وتمثل تعليقات بايدن، المرة الأولى التي يتحدث فيها علنا عن تشخيص إصابته بالسرطان قبل أسبوعين، كما تأتي في الوقت الذي يواجه فيه هو ومساعدوه تدقيقا متجددا، بعد صدور كتاب جديد يشرح بالتفصيل علامات التدهور العقلي والجسدي خلال عامه الأخير في منصبه.وذكر بايدن مازحا: "يمكنكم رؤية ذلك. أنا غير كفء عقليا ولا أستطيع المشي".وعندما سئل عن تساؤلات الديمقراطيين عما إذا كان ينبغي عليه الترشح لإعادة انتخابه من الأساس، قال بايدن: "لماذا لم يترشحوا ضدي حينها؟ لأنني كنت سأهزمهم".وأضاف: "لا أشعر بأي ندم، هناك الكثير مما يحدث، وأعتقد أننا نمر بمرحلة عصيبة للغاية، ليس فقط في التاريخ الأمريكي، بل في تاريخ العالم، أعتقد أننا نمر بإحدى تلك المنعطفات التاريخية حيث ستحدد القرارات التي نتخذها في الفترة القليلة القادمة شكل الأمور خلال العشرين عاما القادمة".