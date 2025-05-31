الشرع يزور الكويت يوم غد

ونقلت الوكالة عن مصدر في الرئاسة السورية قوله، إن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين والكويت".وأضاف أنه سيتم "بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".من جهتها، أفادت بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور البلاد، الأحد، بهدف إجراء مباحثات رسمية مع الأمير .وأوردت الوكالة على موقعها الرسمي، السبت، أن "رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع سيصل البلاد يوم الأحد 1 يونيو برفقة الوفد الرسمي في زيارة رسمية للبلاد".والكويت هي الوجهة العربية السابعة للشرع، والتاسعة دوليا منذ توليه مهام منصبه، وفق رصد .ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني 2025، زار الشرع كلا من وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا والبحرين.