بعد هجوم دامٍ.. قائد القوات البرية الأوكرانية يستقيل من منصبه

وكتب دراباتي على قناته في تيلغرام: "قررت تقديم استقالتي من منصب قائد بالقوات المسلحة الأوكرانية. هذه خطوة واعية، نابعة من شعوري الشخصي بالمسؤولية عن المأساة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تم الإعلان عن مقتل 12 عسكريا وإصابة أكثر من 60 آخرين نتيجة هجوم صاروخي على موقع إحدى التدريب التابعة للقوات البرية الأوكرانية.