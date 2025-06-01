في سوريا.. منحة للموظفين في عيد الأضحى

وأضاف الذي نشرت " " نسخة عنه، أن "المنحة بقيمة 500 ألف ليرة (تعادل نحو 55 دولارا). ونص المرسوم أيضاً على أن المنحة تصرف بمناسبة ، وتشمل العاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بمبلغ مقطوع 500000 ليرة سورية، وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بمبلغ مقطوع 300000 ليرة سورية".كما تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.فيما تفاعل السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار المنحة، إلا أنهم انتقدوا عدم المساواة بين الموظف الحالي والمتقاعد، خصوصا أن الأخير يملك مصروفاً للأدوية.وأثنى كثيرون على المرسوم معتبرين أنه أتى بالوقت المناسب كي يسد من نفقات العيد، في وضع اقتصادي لا يزال صعباً.يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان أعلن أمس، أن فريقه لا ينام الليل من كثرة العمل والأحداث، لافتا إلى أنهم لا يعملون كرؤساء بل عمال وفلاحين.وأكد خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أن "تفاؤل الناس مع الأحداث كبير جداً"، لافتا إلى أن "العمل يجري في اليوم على مدار الـ24 ساعة".وأيضاً شدد على أن "بلاده تشجع المستثمرين العرب والأجانب للعمل فيها، وستشمل المشاريع النفط، والطاقة، والصناعة، والزراعة، وكل مفاصل الحياة".إلى ذلك، أكد سوريون عبر أن "شهر أيار الماضي كان ذهبياً لبلادهم، خصوصاً أنه شهد قرارات ستغير مجرى الأحداث في بلد أنهكته الحرب سنوات طويلة أهمها رفع العقوبات الغربية".