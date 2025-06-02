اكثر بنسبة 42% من العام الماضي.. بريطانيا تسجل أعلى وصول لمهاجرين غير شرعيين بيوم واحد

وأظهرت أرقام البريطانية أن 1194 مهاجرا وصلوا على متن 18 قاربا يوم السبت، ما يرفع إجمالي العدد السنوي المؤقت حتى الآن إلى 14811 مهاجرا، وهذا أعلى بنسبة 42 في المائة من نفس الفترة في العام الماضي، وهي الزيادة التي وضعت الضغوط على حكومة ، التي عادت إلى السلطة قبل عام تقريبا جزئيا بسبب خيبة الأمل في جهود الإدارة المحافظة السابقة للسيطرة على أعداد العابرين.وتقول وسائل اعلام بريطانية ان العديد من المهاجرين يفضلون المملكة المتحدة لأسباب تتعلق باللغة أو الروابط العائلية أو ما يعتقدون أنه سهولة الوصول إلى والعمل.وتقول وزارة الداخلية إن 36,816 شخصًا وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في عام 2024، وهو ما يزيد بنسبة 25 في المائة عن عام 2023، وكان أعلى عدد من الوافدين في عام 2022، حيث بلغ 45,774.