الامارات تحدد موعد استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا

وقال الشيخ ، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يمثل استئناف عمليات إلى دمشق خطوة استراتيجية تدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء في ، من خلال توفير مزيد من خيارات السفر والربط الجوي الذي يُعد ركيزة أساسية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفتح قنوات جديدة للتجارة والوصول إلى الأسواق العالمية".وستبدأ طيران الإمارات بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والأحد، مع خطط لزيادة عدد الرحلات إلى أربع أسبوعياً بدءاً من 2 أغسطس، بإضافة رحلة يوم السبت، وستوسع الناقلة خدماتها إلى العاصمة السورية إلى رحلة يومياً اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل.ويأتي هذا القرار عقب تقييم شامل بالتنسيق مع في دولة الإمارات، وفقاً لبيان صحفي.