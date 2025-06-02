إيران تكشف اخر تفاصيل المفاوضات النووية مع أمريكا

وشدد بقائي في إفادة صحفية، على أن استلام أو تسليم أي نصوص تفاوضية لا يعني بها أو إمكانية قبولها للقبول.وفي معرض رده على تقرير ، وصف بقائي التقرير بـ"المنحاز والمكرر"، لافتا إلى أنه "أعد تحت تأثير عدد من ".وأضاف: "نشعر بالأسف لأن الدول الغربية تسيء إلى مكانة منظمة دولية عبر تسييس وتقويض عملها"، محذرا من أن مثل هذه الأساليب لا تجدي نفعا وأن "تجربة المجرب خطأ".وأوضح بقائي أن تبادل النصوص في المفاوضات هو "أمر شائع في جميع العمليات التفاوضية الدولية"، مذكرا بأن "الوفد الإيراني سبق أن قدم النص الرسمي الأول في المفاوضات السابقة".كما أشار إلى أن "أي مقترح يجب أن يدرس بعناية"، مؤكدا أن لن تقبل أي مطالب متطرفة أو لحقوقها المشروعة، خصوصا في ما يتعلق بالتخصيب النووي ورفع العقوبات.وأكد أن تتابع تحركات الدول الغربية عن كثب، وستتخذ خطواتها المقبلة وفقا للتطورات، مع الحفاظ على تعاونها مع الذرية شريطة عدم تسييس عملها.