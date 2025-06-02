مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص جراء انهيار جسر فوق قطار في روسيا

وأضاف : "لدينا اليوم 104 من المصابين. 7 قتلى و104 جرحى. من بينهم 3 في حالة خطيرة، والبقية في حالة متوسطة وطفيفة".في وقت سابق من اليوم، قال مساعد الروسي ، إنه لا يزال في المستشفيات لتلقي العلاج 64 من هؤلاء المصابين، بما في ذلك أربعة أطفال.وذكر كوزنيتسوف أن المصابين يتلقون حاليا العلاج في مستشفيات بريانسك وموسكو والمراكز الطبية الفيدرالية التابعة لوزارة الروسية.وأكد مساعد الوزير، أنه يتم تقديم كافة المساعدات اللازمة لجميع المرضى بشكل كامل، ويتم إجراء الاستشارات الطبية عن بعد بين المختصين إذا لزم الأمر.في الليلة قبل الماضية انهار جسر للسيارات في منطقة فيجونيتشسكي بمقاطعة بريانسك، وسقط حطامه على قطار لنقل الركاب كان متوجها إلى ، ما أدى إلى خروج القاطرة وعرباتها عن مسار السكة الحديدية. ونتيجة الحادث، لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 70 آخرين بجروح.