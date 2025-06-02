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رويترز: إيران سترفض الاقتراح الأمريكي حول ملفها النووي
دوليات
2025-06-02 | 08:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
679 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسي إيراني كبير، اليوم الاثنين، بأن
طهران
تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء النزاع النووي باعتباره "قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران.
وقال الدبلوماسي الذي وصفته "رويترز" بأنه مقرب من فريق التفاوض الإيراني، إن "
إيران
تعد ردا سلبيا على المقترح الأمريكي، والذي قد يفسر على أنه رفض للعرض الأمريكي".
وعرض المقترح الأمريكي لاتفاق نووي جديد على إيران يوم السبت من قبل وزير الخارجية
العماني
السيد
بدر البوسعيدي
الذي كان في زيارة قصيرة إلى
طهران
وقد قام بدور الوسيط في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني الذي فضل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "في هذا المقترح يبقى الموقف الأمريكي من التخصيب على الأراضي الإيرانية دون تغيير، ولا يوجد توضيح بشأن رفع العقوبات".
وأشار الدبلوماسي إلى أن تقييم "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية" التي تعمل تحت إشراف المرشد الأعلى
علي خامنئي
، هو أن المقترح الأمريكي "منحاز بالكامل" ولا يمكن أن يخدم مصالح طهران.
وبالتالي، ترى طهران أن هذا المقترح "غير مجد من الأساس" وتعتقد أنه يحاول فرض "صفقة سيئة" على إيران بشكل أحادي عبر مطالب مفرطة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي أن إيران سترد على المقترحات الأمريكية المقدمة لها في إطار محادثات الملف النووي بناء على مصالحها الوطنية ومبادئها، مؤكدا أن طهران لن تقبل أي مطالب متطرفة أو
تجاهل
لحقوقها المشروعة، خصوصا في ما يتعلق بالتخصيب النووي ورفع العقوبات. قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران.
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