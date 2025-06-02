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غارة إسرائيلية تودي بحياة 14 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال شمال غزة
دوليات
2025-06-02 | 08:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
114 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أعلن الدفاع المدني في
غزة
، اليوم الاثنين، أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة 14 شخصاً بينهم 6 أطفال و3 نساء.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني
محمود بصل
لوكالة الصحافة الفرنسية "نقل 14 شهيداً على إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية منزل عائلة البرش في بلدة جباليا شمال
غزة
" موضحاً أن من بين الضحايا "6 أطفال و3 سيدات".
وأشار إلى "وجود أكثر من 20 مفقودا ما يزالون تحت الأنقاض" إذ يحاول الدفاع المدني ومتطوعون بـ"أدوات بدائية لانتشالهم".
وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني "نقلت 5 شهداء وعدداً من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي بعد ظهر اليوم على منزل لعائلة السموني في منطقة
مصعب
بن عمير" شرق حي
الزيتون
في مدينة غزة.
وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 54470 ضحية وأصيب 124693 آخرون منذ بداية
إسرائيل
حربها على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول 2023، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها الإثنين
وزارة الصحة في غزة
.
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