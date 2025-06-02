غارة إسرائيلية تودي بحياة 14 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال شمال غزة

وقال الناطق باسم الدفاع المدني لوكالة الصحافة الفرنسية "نقل 14 شهيداً على إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية منزل عائلة البرش في بلدة جباليا شمال " موضحاً أن من بين الضحايا "6 أطفال و3 سيدات".وأشار إلى "وجود أكثر من 20 مفقودا ما يزالون تحت الأنقاض" إذ يحاول الدفاع المدني ومتطوعون بـ"أدوات بدائية لانتشالهم".وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني "نقلت 5 شهداء وعدداً من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي بعد ظهر اليوم على منزل لعائلة السموني في منطقة بن عمير" شرق حي في مدينة غزة.وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 54470 ضحية وأصيب 124693 آخرون منذ بداية حربها على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول 2023، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها الإثنين .