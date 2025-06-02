اليابان تفرض قوانين صارمة لحماية الموظفين من الحر

وفي حال عدم التقدير بالقوانيين الجديدة تصل غرامات الشركات إلى 500 ألف ين (حوالي 3500 دولار).وأعلنت أن هذه الإجراءات جاءت بعد درجات الحرارة القياسية التي شهدتها البلاد صيف 2024، حيث سجل يوليو الماضي أعلى معدلات حرارة في التاريخ، مما تسبب في وفاة 30 شخصا وإصابة أكثر من 1200 آخرين، خاصة بين عمال البناء والقطاعات الصناعية.وفيما يلي متطلبات السلامة المهنية الجديدة:وجود شريك عمل لكل موظف يعمل في ظروف حارة، توفير أجهزة مراقبة صحية لقياس العلامات الحيوية للعاملين.ومراقبة مؤشر الحرارة وإذا تجاوز: 28 درجة يجب تبريد أماكن العمل وتوفير فترات راحة إضافية، وإذا تجاوز 31 درجة اتخاذ إجراءات طارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية لضربات الشمس.وتقول العالمية إن نحو 500 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلت سنويا بين عامي 2000 و2019.