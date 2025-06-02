بشكل عاجل.. القوات الأمريكية تنسحب من قاعدتين عسكريتين

وبحسب مصادر ، فقد بدأت عملية الانسحاب بشكل تدريجي في 18 ايار الماضي قبل أن تتسارع خلال اليومين الأخيرين، حيث شوهدت أرتال أمريكية تضم عربات مصفحة ومعدات لوجستية تغادر مواقعها في حقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز، وسط تحليق مكثف لطيران " ".وتعد القاعدة الأمريكية في حقل العمر أكبرها في ، وقد تعرضت القاعدتان للاستهداف مرات عدة العامين الفائتين.وفي أعقاب الانسحاب، تمركزت قوات "الكوماندوس" التابعة لقسد في المواقع التي أخلتها القوات الأمريكية، بينما أكدت مصادر المرصد السوري أن العمليات العسكرية المشتركة ستستمر في حال وجود حملات أمنية أو أهداف لتنظيم على أن يتم دعمها من قبل التحالف الدولي انطلاقا من قاعدة الشدادي جنوب ، حيث لا تزال القوات الأمريكية تحتفظ بوجودها.ويعد الانسحاب الحالي من أبرز التحركات العسكرية الأمريكية في شمال شرق سوريا.