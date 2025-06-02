روسيا: اتفقنا مع أوكرانيا على عملية كبيرة لتبادل الأسرى

وقال رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات: "اتفقنا على تبادل أوسع نطاق للأسرى".كما أشار ميدينسكي إلى أن اقترحت على وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وقال: " عرضت على أوكرانيا وقفا ملموسا لإطلاق النار، لمدة يومين أو ثلاثة أيام في أجزاء معينة من الجبهة، لانتشال الجثث".وأكد رئيس الوفد الروسي أن موسكو ستلسم جثث لجنود أوكرانيين قتلى، وقال: "أولا، نقوم من جانب واحد بنقل 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين قتلى إلى الجانب الأوكراني. تم تخزينها لدينا"، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية جميع جثث الجنود الذين سيتم تسليمهم.وأضاف ميدينسكي: "اتفقنا على إنشاء لجان طبية دائمة، وبناء على نتائجها، سيضع الطرفان، دون انتظار قرارات سياسية حاسمة، قوائم لتبادل الجنود المصابين بجروح خطيرة. وستجري عمليات التبادل هذه بانتظام وبشكل منتظم".ولفت رئيس الوفد الروسي إلى أن تلقى من أوكرانيا قائمة بأسماء 339 طفلا وجدوا أنفسهم في وضع صعب بسبب النزاع، مشددا على أن كييف حوّلت قضية اختطاف الأطفال إلى "عرض للأوروبيين الرحماء".